Свердловского мэра и депутата Госдумы втянули в конкурентные войны бизнеса

Арамиль и челябинская компания заключили контракт на освещение — это стало поводом для жалобы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрацию Арамильского городского округа Свердловской области и челябинскую компанию ООО «Энергокачество» обвинили в нарушениях законодательства о госзакупках. Соответствующую жалобу на имя депутата Госудмы Игоря Торощина написал житель Арамили, сообщил «URA.RU» источник.

Со ссылкой на акты выполненных работ автор жалобы утверждает, что контракт с «Энергокачеством» на освещение улиц не исполнялся: «Заявленная экономия электроэнергии неоднократно не достигалась исполнителем». Там же говорится, что арамильское техзадание сделано «буквально под копирку» с аналогичной закупкой в Верхнеуфалейском ГО — тогда также победило «Энергокачество», а сотрудника администрации этого округа недавно задержали за взятку.

«В Верхнем Уфалее получилась неприятная ситуация, у нас вымогали денежные средства, все решилось в правовом поле», — рассказал «URA.RU» представитель «Энергокачества». Он заявил, что в Арамили контракт выполняется, а техзадания в упомянутых случаях не идентичны: «В Свердловской области распространяет такую информацию, скорее всего, кто-то из наших прямых конкурентов в регионе. За последние два года такие нападки были порядка четырех-пяти раз».

Глава Арамильского ГО Виталий Никитенко заявил «URA.RU», что контракт заключен в соответствии с законом. «Пакостить начал один из участников аукциона. Они подавали жалобу в Федеральную антимонопольную службу — ее отклонили, в Генпрокуратуру — никаких нарушений не нашли», — сказал Никитенко, добавив, что знает, «кто за этим стоит». Никитенко рассказал, что встречался с указанным автором жалобы, но тот заявил, что не писал ее.