В России стартовал единый день голосования

Нынешние выборы стали одними из самых конкурентных за новейшую историю России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Единый день голосования стартовал в России. Сегодня, 8 сентября, пройдут выборы глав 19 субъектов Федерации (в том числе трех будут избирать местные парламенты и 16 определятся через прямые выборы), дополнительные выборы депутатов Государственной Думы (в четырех субъектах) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти (в 13 субъектах РФ).

С руководителями регионов должны определиться жители Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областей, Ставрополья и Забайкалья, республик Алтая, Башкортостана, Калмыкии и Санкт-Петербурга. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав определят местные парламенты. При этом в подавляющем большинстве территорий (13) в борьбу за пост включились временно исполняющие обязанности глав, еще в трех — действующие губернаторы.

Вакансии депутатов Госдумы должны закрыть в Новгородской, Орловской, Свердловской областях и Хабаровском крае.

Кроме того, три региона должны избрать глав административных центров (Чукотка — главу городского округа Анадырь, Новосибирская область — мэра Новосибирска, Бурятия — мэра столицы Улан-Удэ). Депутатов представительных органов (городских и сельских дум) изберут в 21 регионе страны, в том числе на Ямале. Еще в двух субъектах — Челябинской области и Санкт-Петербурге — пройдут непрямые выборы депутатов представительных органов.

Нынешние выборы стали одними из самых конкурентных за новейшую историю России. Если на прошлых выборах только в губернаторской гонке участвовали 109 кандидатов, то в 2019 году — уже 163. Своих кандидатов выдвинули 34 партии, 48 пошли на выборы самовыдвиженцами. В целом в России сегодня пройдет 58 избирательных кампаний в 41 субъекте.