03 октября 2019

СМИ уличили ближайшего соратника Зеленского в связи с «Единой Россией» и однокурсником Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Подчиненный Владимира Зеленского оказался в центре громкого скандалаФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак владеет бизнесом совместно с гражданином РФ Рахамимом Эмануиловым. Более того, украинские журналисты якобы нашли доказательства бизнес-связей соратника главы государства с однокурсником российского лидера Владимира Путина и членами партии «Единая Россия».

По данным журналистов украинского проекта «Схемы», Ермак — партнер Эмануилова в двух украинских предприятиях — ЗАО «Интерпромфинанс Украина» и ООО «М.Е.П.» В то же время Эмануилов — основатель компании «Интерпромторг», которая числится среди акционеров Интерпромбанка. Основным акционером этого банка, по данным «Схем», является член «Единой России» — сенатор от Камчатки Валерий Пономарев.

«Один из членов совета директоров Интерпромбанка — Иван Садчиков — зять первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ Сергея Приходько. Другой член совета директоров этого банка — Ильгам Рагимов — однокурсник президента России Владимира Путина. Кроме того, в составе совета был еще один однокурсник Путина Николай Егоров», — пишет издание «Лига.net».

Сам Ермак отрицает все обвинения в свой адрес отрицает и заявляет, что не вел бизнес с единороссами и однокурсниками Путина. Тем не менее, данным расследованием может воспользоваться партия бывшего украинского президента Петра Порошенко «Европейская солидарность», которая сейчас активно критикует Зеленского и его команду. По мнению большинства украинских политологов, серьезных проблем Зеленскому расследование против Ермака пока не принесет, однако самому чиновнику, возможно, придется уволиться.

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© Служба новостей «URA.RU»
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