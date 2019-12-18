Иван Ургант посмеялся над работой журналистов крупного российского федерального канала Фото: Анна Майорова © URA.RU

Телеведущий Иван Ургант в своей программе «Вечерний Ургант», выходящей на «Первом канале», пошутил над «первым полноценным» интервью президента Украины Владимира Зеленского российским журналистам. Беседа сотрудницы канала «Россия 1» с украинским лидером была показана несколько дней назад в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ургант повторил своему соведущему Дмитрию Хрусталеву те же вопросы, которые журналистка «России 1» задавала Зеленскому. Так, Ургант начал передачу с того, что спросил Хрусталева, как он провел выходные. В ответ Хрусталев рассказал о поездке к родственникам девушки, а также о том, что первая встреча прошла хорошо, поднимали важные вопросы. Затем ведущий добавил: «Главное — положено начало общению».

В итоге Ургант поблагодарил его за «развернутое интервью», намекнув на та, что его коллеги по российскому ТВ выдали короткий диалог с Зеленским за полноценную беседу.

Ранее телеканал «Россия 1» опубликовал разговор продюссера ВГТРК Елены Меньшиковой с главой Украины Владимиром Зеленским. Президент во время саммита в Париже весьма лаконично рассказал российскому каналу о первой встрече с лидером РФ Владимиром Путиным и ожиданиях от следующей встречи в «нормандском формате».

Разговор представителя канала «Россия» с Зеленским в общей сложности продлился около минуты. До этого президенты Украины шесть лет не вступали в контакт с российскими корреспондентами. Между тем, сам Зеленский полагает, что его краткий диалог с российской журналисткой некорректно называть интервью, напоминает агентство Nation News.