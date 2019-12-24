Василий Уткин выложил в Twitter картинку с испражняющейся собакой Фото: instagram-страница Василия Уткина

Спортивный журналист Василий Уткин необычным образом высказался о своем отношении к лидеру СССР Иосифу Сталину. На своей странице в Twitter он выложил картинку с собакой, которая испражняется на памятник советского политического деятеля.

Уткин отметил, что тоже решил поучаствовать в дискуссии о Сталине и его месте в истории страны. «Слова мне не потребуются», — написал журналист.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в первые дни начала Великой Отечественной войны Сталин сидел в укрытии, сообщает « Царьград ». В ответ на это заявление, депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что подобные слова неуместны в отношении исторической личности, передает Nation News.