23 декабря 2019

Комментатор Уткин в честь Сталина опубликовал картинку с испражняющейся собакой. СКРИН

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Василий Уткин выложил в Twitter картинку с испражняющейся собакойФото: instagram-страница Василия Уткина

Спортивный журналист Василий Уткин необычным образом высказался о своем отношении к лидеру СССР Иосифу Сталину. На своей странице в Twitter он выложил картинку с собакой, которая испражняется на памятник советского политического деятеля.

Уткин отметил, что тоже решил поучаствовать в дискуссии о Сталине и его месте в истории страны. «Слова мне не потребуются», — написал журналист.

Ранее телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что в первые дни начала Великой Отечественной войны Сталин сидел в укрытии, сообщает «Царьград». В ответ на это заявление, депутат Госдумы Николай Валуев сказал, что подобные слова неуместны в отношении исторической личности, передает Nation News.

Василий Уткин решил обойтись без слов
ФОТО: скрин Twitter
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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Ссылки по теме
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