Неизвестные подожгли могилу Децла в Москве. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт depositphotos.com, децл, толмацкий кирилл
Децл скончался в феврале в возрасте 35 летФото: depositphotos.com

В Москве на Пятницком кладбище неизвестные подожгли могилу рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного также как Децл. Об этом сообщила мать артиста Ирина Толмацкая.

«Так кто-то решил поздравить меня с рождеством — сжег могилу моего сына», — рассказала Ирина Толмацкая в соцсети. По ее словам, она не знает, кто мог это сделать. Как пишет Mash со ссылкой на работников кладбища, пожар мог начаться из-за горящих свечей, которые оставляют поклонники на могиле музыканта. Отец артиста, продюсер Александр Толмацкий, сообщил, что ничего не слышал об инциденте, передает телеканал 360.

Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Тогда он выступал на частной вечеринке в Ижевске. В Москве с певцом простились сотни поклонников. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Происшествия Музыка
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...