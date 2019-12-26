В Москве на Пятницком кладбище неизвестные подожгли могилу рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного также как Децл. Об этом сообщила мать артиста Ирина Толмацкая.
«Так кто-то решил поздравить меня с рождеством — сжег могилу моего сына», — рассказала Ирина Толмацкая в соцсети. По ее словам, она не знает, кто мог это сделать. Как пишет Mash со ссылкой на работников кладбища, пожар мог начаться из-за горящих свечей, которые оставляют поклонники на могиле музыканта. Отец артиста, продюсер Александр Толмацкий, сообщил, что ничего не слышал об инциденте, передает телеканал 360.
Кирилл Толмацкий скончался в ночь на 3 февраля. Тогда он выступал на частной вечеринке в Ижевске. В Москве с певцом простились сотни поклонников. Официальной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.