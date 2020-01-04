Крупнейший банк, принимавший на работу детей российских чиновников, будет сокращать сотрудников

Deutsche Bank, который принимал на работу детей Российских чиновников намерен начать массовые сокращения сотрудников. Такие меры были приняты из-за замедления роста мировой экономики.
«В лидерах по объему планируемых сокращений в Европе оказался Deutsche Bank», — пишет Bloomberg. Сообщается, что кредитное учреждение планирует до 2022 года сократить не менее 18 тысяч сотрудников. По данным издания, более 50 банков сообщили о намерении избавиться в общей сложности от 77 тысяч 780 рабочих мест.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Вашингтон обвинил Deutsche Bank в приеме на работу родственников чиновников из России и Китая, несмотря на отсутствие нужной квалификации. Теперь финансовой организации придется выплатить 16 млн долларов.
В июле Deutsche Bank уже сообщал, что собирается сократить 18 тысяч сотрудников, пишет агентство Nation News. Руководство называет процесс реструктуризацией. Сокращения начались уже на следующий день и коснулись отделений банка по всему миру. Первыми под удар попали сотрудники в Австралии и Азии, а затем уже стран Европы. Ожидается, что реструктуризация завершится к 2022 году, сообщает телеканал 360.