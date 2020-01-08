В аэропортах России снова разрешили курить

Аэропортам придется оборудовать специальные комнаты с непрозрачными стенами и вентиляцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В российские аэропорты начнут возвращаться комнаты для курения. Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступает в силу 8 января. Однако россияне пока не смогут курить в воздушных гаванях из-за их неготовности к изменениям.

«Для начала воздушным гаваням страны необходимо оборудовать специальные комнаты», — сообщает «Комсомольская правда». Согласно закону, в таких комнатах должны быть непрозрачные стены и вентиляция. Курилки будут доступны только для зарегистрированных на рейс пассажиров, а также для граждан, которые следуют транзитом.

Так, в 2020 году в Шереметьево планируют вернуть 14 курилок, однако руководство аэропорта пока не раскрывает точную дату их установки. В Домодедово все курительные комнаты переоборудовали еще в 2013 году, когда курение в аэропортах было запрещено, поэтому здесь собираются установить новые площадки. Во Внуково после введения запрета комнаты для курения не убирали, что позволит запустить их в ближайшее время.

В 2013 году в России приняли антитабачный закон, который запретил курение во многих общественных местах. Изначально под его действие попадали стадионы, больницы, школы и вузы, однако с 2014 года запрет начал действовать в гостиницах, кафе, ресторанах, в поездах, на вокзалах и аэропортах, напоминает RT. В конце декабря 2019 года Владимир Путин утвердил поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», который разрешает курение в специально отведенных зонах аэровокзалов.