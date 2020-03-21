Японский экономист сравнил спад из-за коронавируса с кризисом 2008 года

Состояние мировой экономики может вернуться к уровню кризиса 2008 года, если ситуацию с коронавирусом не удастся взять под контроль в течение полугода. Такой прогноз составил специалист по исследованию экономических процессов японского Исследовательского института Дайва, экономист Кодама Такаси.
По его словам, некоторые отрасли, в частности, туризм, авиаперевозки, общепит, досуговая сфера, уже страдают из-за пандемии коронавируса. Падение спроса в этих направлениях влияет, в том числе, на сокращение рабочих мест. «В таком случае нельзя будет отрицать возможность глобальной рецессии на уровне кризиса 2008 года», — цитирует эксперта РИА «Новости».
Однако как только распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад, улучшится и ситуация на рынке, уверен Кодама. В таком случае, по его мнению, экономический кризис 2008 года не повторится. Кодама также отметил, что сейчас следует направлять силы не на поддержание экономической стабильности, а на борьбу с пандемией COVID-2019.
Из-за ситуации с коронавирусом страдает вся мировая экономика, но в первую очередь туризм. По данным Ассоциации туроператоров России, рынок въездного туризма потерял как минимум 27 миллиардов рублей, передает «Пятый канал».
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