Японский экономист сравнил спад из-за коронавируса с кризисом 2008 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
85-летие со дня рождения первого президента России в Ельцин-центре, продукты, дефицит, пустые прилавки, кризис, магазин
Кодама Такаси ожидает рецессии 2008 годаФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Состояние мировой экономики может вернуться к уровню кризиса 2008 года, если ситуацию с коронавирусом не удастся взять под контроль в течение полугода. Такой прогноз составил специалист по исследованию экономических процессов японского Исследовательского института Дайва, экономист Кодама Такаси.

По его словам, некоторые отрасли, в частности, туризм, авиаперевозки, общепит, досуговая сфера, уже страдают из-за пандемии коронавируса. Падение спроса в этих направлениях влияет, в том числе, на сокращение рабочих мест. «В таком случае нельзя будет отрицать возможность глобальной рецессии на уровне кризиса 2008 года», — цитирует эксперта РИА «Новости».

Однако как только распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад, улучшится и ситуация на рынке, уверен Кодама. В таком случае, по его мнению, экономический кризис 2008 года не повторится. Кодама также отметил, что сейчас следует направлять силы не на поддержание экономической стабильности, а на борьбу с пандемией COVID-2019.

Из-за ситуации с коронавирусом страдает вся мировая экономика, но в первую очередь туризм. По данным Ассоциации туроператоров России, рынок въездного туризма потерял как минимум 27 миллиардов рублей, передает «Пятый канал».

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Экономика Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...