Новости кризиса 19 июня: зарплаты россиян упали на 22%, а пенсионеры с 1 августа получат прибавку

Средняя зарплата россиян снизилась с 33,4 до 26,1 тысячи рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Нефтяные фьючерсы на момент закрытия торгов приблизились к максимуму с начала марта. Аналитики связывают это со снятием ограничительных мер по коронавирусу и как следствие возвращением автомобилей на дороги. Также росту фьючерсов способствуют и принятые странами ОПЕК и их партнерами договоренности по сокращению добычи нефти. Так, августовские фьючерсы североморской нефти марки Brent остановились на стоимости 41,51 доллара за баррель (+2%), а американской WTI — 38,84 доллара за бочку (+2,3%).

Колебания нефтяных фьючерсов привели к падению евро по отношению к рублю на 9 копеек — до 78,29 рубля. Доллар же, напротив, поднялся в цене на 13 копеек — до 69,61 рубля.

Что происходит в России

Зарплаты россиян за карантинный апрель снизились на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего упали доходы у жителей Удмуртии (-35,1%), Владимирской области (-34%) и Пермского края (-33,4%). Средняя заработная плата по России снизилась с 33,4 тысячи рублей до 26,1 тысячи.

В Кремле обсуждают налог для богатых. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопрос повышения ставки НДФЛ для россиян с высоким уровнем дохода решается на экспертном уровне. Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц уже поддержали все фракции Госудмы.

Работающие пенсионеры, которые за 2019 год вносили страховые взносы, а также получатели накопительной пенсии и участники программ софинансирования пенсионных накоплений могут рассчитывать на прибавку к пенсии с 1 августа. Работающим пенсионерам пересчитают размер страховой пенсии, получатели накопительной пенсии могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, а участникам программы софинансирования выплаты повысят на 7,99%.

В Госдуме предложили снизить ставку транспортного налога на 25% в 2020 году. По словам автора инициативы, депутата Василия Власова, снижение налога — справедливая компенсация для автолюбителей, которые не могли пользоваться транспортными средствами в период ограничительных мер.

Что происходит в мире

Пандемия коронавируса может привести и к положительным изменениям в мировой экономике , считает директор-распорядитель Международного валютно фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, кризис представляет уникальную возможность при восстановлении экономики сделать ставку на экологию — экономический рост при низком уровне выбросов углекислого газа, а также в процессе становления искоренить бедность и неравенство.

Азербайджан планирует начать поставки газа в страны Европы . По словам президента страны Ильхама Алиева, для этих целей власти профинансировали строительство трубопроводной системы протяженностью 3,5 тысячи километров — «Южный газовый коридор».

Евросоюз продлит санкции в отношении России на полгода. Соответствующее решение, как ожидается, будет принято во время саммита глав ЕС, запланированного на 19 июня. Одним из вопросов встречи будет реализация минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине и как следствие введенные против России экономические санкции.

Что будет дальше

Банк России пойдет на рекордное за пять лет снижение ключевой ставки до 4,5%, считают эксперты. Решение регулятора позволит простимулировать инвестиционный и потребительский спрос в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. В случае закрепления уровня инфляции в стране ниже официальных прогнозов Центробанк может пойти дальше и снизить ключевую ставку до 4%, считают эксперты.

В 2021 году доллар может обесцениться на треть. По мнению профессора Йельского университета Стивена Роуча, растущий бюджетный дефицит в США в конечном итоге приведет к краху американской валюты.

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