Новости кризиса 19 июня: зарплаты россиян упали на 22%, а пенсионеры с 1 августа получат прибавку

Нефтяные фьючерсы на момент закрытия торгов приблизились к максимуму с начала марта. Аналитики связывают это со снятием ограничительных мер по коронавирусу и как следствие возвращением автомобилей на дороги. Также росту фьючерсов способствуют и принятые странами ОПЕК и их партнерами договоренности по сокращению добычи нефти. Так, августовские фьючерсы североморской нефти марки Brent остановились на стоимости 41,51 доллара за баррель (+2%), а американской WTI — 38,84 доллара за бочку (+2,3%).
Колебания нефтяных фьючерсов привели к падению евро по отношению к рублю на 9 копеек — до 78,29 рубля. Доллар же, напротив, поднялся в цене на 13 копеек — до 69,61 рубля.
Что происходит в России
Зарплаты россиян за карантинный апрель снизились на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Больше всего упали доходы у жителей Удмуртии (-35,1%), Владимирской области (-34%) и Пермского края (-33,4%). Средняя заработная плата по России снизилась с 33,4 тысячи рублей до 26,1 тысячи.
В Кремле обсуждают налог для богатых. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, вопрос повышения ставки НДФЛ для россиян с высоким уровнем дохода решается на экспертном уровне. Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физлиц уже поддержали все фракции Госудмы.
Работающие пенсионеры, которые за 2019 год вносили страховые взносы, а также получатели накопительной пенсии и участники программ софинансирования пенсионных накоплений могут рассчитывать на прибавку к пенсии с 1 августа. Работающим пенсионерам пересчитают размер страховой пенсии, получатели накопительной пенсии могут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%, а участникам программы софинансирования выплаты повысят на 7,99%.
В Госдуме предложили
Что происходит в мире
Пандемия коронавируса может привести и к
Азербайджан планирует начать
Евросоюз продлит
Что будет дальше
Банк России пойдет на рекордное за пять лет снижение ключевой ставки до 4,5%, считают эксперты. Решение регулятора позволит простимулировать инвестиционный и потребительский спрос в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. В случае закрепления уровня инфляции в стране ниже официальных прогнозов Центробанк может пойти дальше и снизить ключевую ставку до 4%, считают эксперты.
В 2021 году доллар может обесцениться на треть. По мнению профессора Йельского университета Стивена Роуча, растущий бюджетный дефицит в США в конечном итоге приведет к краху американской валюты.
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