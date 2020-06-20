Путин поблагодарил тюменцев за борьбу с коронавирусом

Президент отметил качественную работу Роспотребнадзора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российский президент Владимир Путин поблагодарил Роспотребнадзор Тюменской области за создание обсерватора для россиян, эвакуированных из Китая. Труд работников ведомства президент выделил во время видео-встречи с медработниками.

«Я хочу выразить вам слова благодарности и за работу в целом, но прежде всего за … создание этого первого обсерватора. В целом сработали со знаком качества, причем хорошего качества. Спасибо вам большое», — цитирует Путина РИА Новости.

О достижении главе государства отчитался глава отдела эпиднадзора управления Роспотрабнадзора Александр Летюшев. Тюменская область оказалась в числе первых регионов России, которые столкнулись с COVID-19. Поэтому первый в стране обсерватор появился там, объяснил Летюшев.

Во время этой же встречи Путин предположил, когда в России появится вакцина от коронавируса. Президент отметил, что лекарства в стране уже есть.