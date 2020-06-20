Выяснилось, когда в России появится вакцина от коронавируса

Владимир Путин считает, что вакцина появится уже скоро Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал примерные сроки появления вакцины от COVID-19. На видео совещании с медработниками из разных регионов страны, глава государства предположил, что это случится очень скоро.

«Будем надеяться, что в ближайшее время может вакцина появится. В самое ближайшее время», — сказал президент. Владимир Путин также похвалил российские лекарства. Президент уверен, что они лучшие в мире по качеству и чистоте. Это значит, что уровень науки в стране очень высокий, сказано на совещании. «Это очень здорово», — цитирует Путина RT.

Глава страны назвал работу медиков героической. Он подчеркнул, что именно благодаря их труду коронавирус начал отступать.

Ранее президент заявил, что пандемия объединила всех. Только этот факт позволил минимизировать потери от COVID-19.

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