В России вакцину от коронавируса испытают раньше срока

Врачи допускают продолжение исследования вакцины непосредственно на пациентах Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сроки тестирования российской вакцины от коронавируса, проходящих в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко, могут быть сокращены. Об этом заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

«В условиях пандемии вакцину могут ввести в максимально короткие сроки, какие-то фазы испытаний могут быть сокращены на усмотрение Минздрава», — приводит РИА «Новости» слова Волчкова. Врач не исключает, что при подобном сценарии некоторые свойства препарата будут не до конца изучены. В частности, сокращение сроков не даст установить продолжительность действия российской вакцины.

При сокращении или полной отмене некоторых фаз испытаний вакцина в конечном итоге не будет зарегистрирована, добавил Волчков. Полные данные о ее действии в этом случае будут собираться уже непосредственно после применения в медицинских учреждениях.

В ВОЗ также допустили возможность ускорения разработки и тестирования собственной вакцины. По информации RT, организация планирует собрать для этих целей 31,4 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что разработка российской вакцины от коронавируса дала толчок для развития новых исследовании в вирусологии, сообщает агентство Nation News. В частности, работа над препаратом позволила ученым углубиться в природу происхождения искусственных и естественных вирусов.

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