Бизнесмена из «списка Титова» освободили после письма Путину

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Дмитрий Зотов входит в так называемый «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Список содержит имена бизнесменов, уехавших из России от уголовного преследования, но желающих вернуться под гарантию разбирательства без ареста по приезду. Экс-глава «ТрансФин-М» прилетел в Москву из Риги 10 июня и был задержан правоохранителями, а на следующий день арестован по обвинению в мошенничестве. После этого Титов написал обращение к президенту Владимиру Путину, который поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации.

Уголовное дело в отношении предпринимателя было возбуждено еще в 2019 году. Следствие считает, что тогда Зотов, будучи директором ПАО «ТрансФин-М», мог быть причастен к незаконному перенайму имущества компании на подконтрольную фирму. В июне 2020-го ему было предъявлено обвинение, а на следующий день бизнесмена заключили под стражу.

«Следователем УТ МВД России по ЦФО вынесено постановление об изменении меры пресечения Дмитрию Зотову <…> на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — приводит РИА «Новости» слова Волк. Она также добавила, что такое решение было принято судом с учетом гарантий уполномоченного при президенте РФ по защите предпринимателей [Бориса Титова] и позиции прокуратуры.

Следствие постановило заменить обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Дмитрию Зотову арест на подписку о невыезде. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Дмитрия Зотова освободили под подписку о невыезде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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