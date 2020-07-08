Паспорта с истекшим сроком действия продлеваются автоматически Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг. Изменения касаются, в частности, начисления пенсий и пособий по безработице.

Пенсии

«Начиная с апреля текущего года и по июль назначение пенсии не требует обязательного визита гражданина в отделение ПФР», — пишет « Федеральное агентство новостей ». Выплаты назначаются удаленно на основании информации с места работы. Чтобы оформить заявление, достаточно заполнить форму на сайте госуслуг. Кроме того, пенсионерам, оформлявшим получение пенсии по доверенности, до конца июля не нужно обращаться в ПФР для подтверждения начислений.

Паспорт и водительские права

В случае, если действие паспорта гражданина РФ или водительских прав истекает в период с 1 февраля до 1 июля, продлевать их необязательно. Документы будут действительны до конца года, заменить их можно будет в любое время, отмечает агентство Nation News.

Пособие по безработице

Выплата пособий по безработице в 2020 году продлевается автоматически на три месяца в случае, если период выплаты закончился до 1 марта.

Выплаты по потере кормильца

Если гражданин достиг совершеннолетнего возраста до конца июля, ему не обязательно обращаться в Пенсионный фонд за получением выплат. Эта мера также распространяется на тех, кто получает повышенную доплату к пенсии за опекунство над подростками, потерявших кормильцев.

Пособия на ребенка до трех лет

Граждане, получающие ежемесячные выплаты на детей, возрастом до трех лет, не должны подавать заявление на продление действия льготы. Если все документы будут поданы с 1 апреля по 1 октября, выплаты будут продлены автоматически.

Инвалидность

У граждан с ограниченными возможностями, которым нужно было проходить переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, инвалидность будет продлена автоматически. Кроме того, с 1 июля в два раза увеличится фиксированная часть пенсии у инвалидов первой группы, а также для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет.

Субсидия на оплату ЖКХ

Мера предназначена для россиян, которые тратят на оплату коммунальных услуг значительную часть доходов. При этом обычно для получения субсидии ее нужно подтверждать каждые полгода. В этом году она будет продлена автоматически, если ее действие заканчивалось в период с 1 апреля по 1 октября.

Техосмотр

Автомобилистам, не успевающим оформить техническую карту для получения ОСАГО до 30 сентября, все равно выдадут страховку. Предоставить документ нужно будет до конца текущего года.

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