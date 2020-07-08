07 июля 2020

Выплаты и документы, которые продлили из-за коронавируса. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Паспорта с истекшим сроком действия продлеваются автоматически Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг. Изменения касаются, в частности, начисления пенсий и пособий по безработице.

  • Пенсии

«Начиная с апреля текущего года и по июль назначение пенсии не требует обязательного визита гражданина в отделение ПФР», — пишет «Федеральное агентство новостей». Выплаты назначаются удаленно на основании информации с места работы. Чтобы оформить заявление, достаточно заполнить форму на сайте госуслуг. Кроме того, пенсионерам, оформлявшим получение пенсии по доверенности, до конца июля не нужно обращаться в ПФР для подтверждения начислений.

  • Паспорт и водительские права

В случае, если действие паспорта гражданина РФ или водительских прав истекает в период с 1 февраля до 1 июля, продлевать их необязательно. Документы будут действительны до конца года, заменить их можно будет в любое время, отмечает агентство Nation News.

  • Пособие по безработице

Выплата пособий по безработице в 2020 году продлевается автоматически на три месяца в случае, если период выплаты закончился до 1 марта.

  • Выплаты по потере кормильца

Если гражданин достиг совершеннолетнего возраста до конца июля, ему не обязательно обращаться в Пенсионный фонд за получением выплат. Эта мера также распространяется на тех, кто получает повышенную доплату к пенсии за опекунство над подростками, потерявших кормильцев.

  • Пособия на ребенка до трех лет

Граждане, получающие ежемесячные выплаты на детей, возрастом до трех лет, не должны подавать заявление на продление действия льготы. Если все документы будут поданы с 1 апреля по 1 октября, выплаты будут продлены автоматически.

  • Инвалидность

У граждан с ограниченными возможностями, которым нужно было проходить переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, инвалидность будет продлена автоматически. Кроме того, с 1 июля в два раза увеличится фиксированная часть пенсии у инвалидов первой группы, а также для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет.

  • Субсидия на оплату ЖКХ

Мера предназначена для россиян, которые тратят на оплату коммунальных услуг значительную часть доходов. При этом обычно для получения субсидии ее нужно подтверждать каждые полгода. В этом году она будет продлена автоматически, если ее действие заканчивалось в период с 1 апреля по 1 октября.

  • Техосмотр

Автомобилистам, не успевающим оформить техническую карту для получения ОСАГО до 30 сентября, все равно выдадут страховку. Предоставить документ нужно будет до конца текущего года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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