В этом году из-за пандемии коронавируса автоматически продлевается действие некоторых выплат и госуслуг. Изменения касаются, в частности, начисления пенсий и пособий по безработице.
- Пенсии
«Начиная с апреля текущего года и по июль назначение пенсии не требует обязательного визита гражданина в отделение ПФР», — пишет «
- Паспорт и водительские права
В случае, если действие паспорта гражданина РФ или водительских прав истекает в период с 1 февраля до 1 июля, продлевать их необязательно. Документы будут действительны до конца года, заменить их можно будет в любое время, отмечает агентство Nation News.
- Пособие по безработице
Выплата пособий по безработице в 2020 году продлевается автоматически на три месяца в случае, если период выплаты закончился до 1 марта.
- Выплаты по потере кормильца
Если гражданин достиг совершеннолетнего возраста до конца июля, ему не обязательно обращаться в Пенсионный фонд за получением выплат. Эта мера также распространяется на тех, кто получает повышенную доплату к пенсии за опекунство над подростками, потерявших кормильцев.
- Пособия на ребенка до трех лет
Граждане, получающие ежемесячные выплаты на детей, возрастом до трех лет, не должны подавать заявление на продление действия льготы. Если все документы будут поданы с 1 апреля по 1 октября, выплаты будут продлены автоматически.
- Инвалидность
У граждан с ограниченными возможностями, которым нужно было проходить переосвидетельствование с 1 марта по 1 октября, инвалидность будет продлена автоматически. Кроме того, с 1 июля в два раза увеличится фиксированная часть пенсии у инвалидов первой группы, а также для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет.
- Субсидия на оплату ЖКХ
Мера предназначена для россиян, которые тратят на оплату коммунальных услуг значительную часть доходов. При этом обычно для получения субсидии ее нужно подтверждать каждые полгода. В этом году она будет продлена автоматически, если ее действие заканчивалось в период с 1 апреля по 1 октября.
- Техосмотр
Автомобилистам, не успевающим оформить техническую карту для получения ОСАГО до 30 сентября, все равно выдадут страховку. Предоставить документ нужно будет до конца текущего года.
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