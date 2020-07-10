Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора Фургала

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V Международный арктический форум, второй день. Санкт-Петербург, фургал сергей
Сергей Фургал может остаться под стражей до 9 августа Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Следственный комитет просит арестовать губернатора Хабаровского края Сургея Фургала по делу о покушении на убийство и организации убийств. Об этом сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения», — приводит ее слова РИА «Новости». в виде заключения под стражу в отношении Фургала», — приводит ее слова РИА «Новости». Отмечается, что СК РФ просит оставить губернатора под стражей до 9 августа текущего года.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля и доставлен на допрос в Москву. Поводом для задержания послужило возможное его причастность к деятельности ОПГ, которая оказалась причастна к организации и совершению убийств в 2004—2005 годах. В частности, на счету группировки — гибель предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. Следственный комитет России предъявил губернатору Хабаровского края обвинения, пишет RT. Свою вину он не признает, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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