Президент Эмиратов поздравил Путина с днем рождения по-русски

Путину пожелали здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития РФ, указано в поздравлении президента ОАЭ
Путину пожелали здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития РФ, указано в поздравлении президента ОАЭ

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Примечательно, что само поздравление тот написал на русском языке и опубликовал в социальных сетях.

«Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа», — написал Аль Нахайян в социальной сети X.

Поздравление от президента ОАЭ стало одним из многих, полученных Владимиром Путиным в этот день. Ранее российский лидер принял телефонные поздравления от премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также от президентов Азербайджана, Армении и Казахстана. Свои пожелания также передала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

