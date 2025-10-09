Президент Эмиратов поздравил Путина с днем рождения по-русски

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Примечательно, что само поздравление тот написал на русском языке и опубликовал в социальных сетях.
«Поздравляю президента Владимира Путина по случаю его дня рождения. Желаю крепкого здоровья, счастья и дальнейшей работы на благо развития России и процветания ее народа», — написал Аль Нахайян в социальной сети X.
Поздравление от президента ОАЭ стало одним из многих, полученных Владимиром Путиным в этот день. Ранее российский лидер принял телефонные поздравления от премьер-министра Индии Нарендры Моди, а также от президентов Азербайджана, Армении и Казахстана. Свои пожелания также передала глава Гагаузии Евгения Гуцул.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.