Путин: Россия быстро поддержала план Трампа по Газе

Инициативы Трампа по урегулированию конфликта почти сразу были поддержаны Россией, заявил Путин
Инициативы Трампа по урегулированию конфликта почти сразу были поддержаны Россией, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Россия оперативно поддержала план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее Россия уже выражала готовность поддерживать инициативы Дональда Трампа по урегулированию международных конфликтов, в том числе на Украине, однако отмечала разногласия с рядом его оценок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва приветствует политическую волю Трампа к участию в мирных процессах, несмотря на расхождения по отдельным вопросам.

