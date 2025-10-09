Путин: Россия быстро поддержала план Трампа по Газе

Россия оперативно поддержала план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Президент Трамп выдвинул известные инициативы, и, как вы видели, Россия их практически сразу же поддержала», — заявил Путин. Сделал он это в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Россия уже выражала готовность поддерживать инициативы Дональда Трампа по урегулированию международных конфликтов, в том числе на Украине, однако отмечала разногласия с рядом его оценок. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва приветствует политическую волю Трампа к участию в мирных процессах, несмотря на расхождения по отдельным вопросам.
