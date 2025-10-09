«Токсичный элемент»: продюсер оценил поступок выпавшего из окна участника «голой вечеринки»

Российский рэпер Vacio (Николай Васильев), он же самый голый из участников «голой вечеринки» допустил очередную ошибку в попытках «реанимировать» свое творчество. Артист сделал информационный вброс о том, что он якобы выпал с третьего этажа во Франции, но оказалось, что это устаревшая информация и «черный пиар» его нового клипа. Продюсер Павел Рудченко в беседе с URA.RU оценил такой подход к работе скандального артиста и объяснил, что с ним не так.
«Подобные инфоповоды и „черный пиар“ нужно использовать грамотно и не переходить грань. Но надо помнить, что очистить репутацию сложно. Он и так попал в громкие истории со своим носком на вечеринке, а теперь это. Подобные истории показывают его как бунтаря и шута, которого скоро серьезно воспринимать никто не будет.
Наступит определенный момент, когда аудитория «наестся». Думаю, с ним может случиться так, что он начнет раздражать. Он уже из шута становится постепенно токсичным элементом», — пояснил Рудченко.
Падение артиста из окна произошло около полугода назад. Музыкант признался, что обманул поклонников, чтобы привлечь внимание к своему творчеству.
Однако даже это не помогло рэперу продвинуть его клип: ролик почти за сутки собрал чуть более 20 тысяч просмотров — это ничтожные цифры. Зато порция негативных комментариев после того, как обман раскрылся, теперь зашкаливает.
Васильев после скандала на «голой вечеринке» покинул Россию. Тогда его вызвали в военкомат, но он успел уехать. О возвращении он не думает.
