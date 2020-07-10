Адвокат: Фургал — врач по образованию и не причастен к убийствам

По мнению адвоката, данная губернатором клятва Гиппократа говорит, что он не может быть причастен к убийствам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал по образованию является врачом и в свое время давал клятву Гиппократа. Поэтому он не может быть причастным к убийствам, заявил адвокат губернатора Борис Кожемякин.

«Сергей Фургал по образованию врач, имеет многолетнюю практику, давал клятву Гиппократа, и это несовместимо с противоправным лишением людей жизни», — приводит слова Кожемякина РБК.

Ранее Сергей Фургал заявил о своей полной невиновности. По словам адвоката, которые приводит RT, губернатор отверг все выдвинутые против него обвинения.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство, передает «Национальная служба новостей».

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