Украина нашла тайное оружие России в Черном море

Россия хочет установить контроль над Черным морем, уверяют украинские исследователи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У РФ есть секретное оружие —эшелонированная система освещения надводной и подводной обстановки в Черном море, говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука. Оно опубликовано в журнале «Черноморская безопасность».

«„Тайное оружие“ Россия размещает на объектах газопровода „Турецкий поток“ и, вероятно, задействует для этого и „Голубой поток“», — пишет «Национальная служба новостей» со ссылкой на материал. Также авторы исследования пишут, что РФ стремится установить полный контроль над Черным морем, создав подводный плацдарм.

В Сочи существует «противолодочный рубеж», возникший в результате развертывания гидроакустических станций «Амга-М», утверждает в исследовании Гайдук. Также он заявил о планах Москвы расположить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о подготовке военно-морских сил страны к боевым действиям с Россией. Позднее в МИД РФ заявили об отсутствии каких-либо военных планов в отношении Украины, передает RT.

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