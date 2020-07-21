Малахов вмешался в дело о ДТП с челябинским чиновником Косиловым

Телеведущий Малахов уверен, что Косилов виноват в ДТП Фото: Читатель URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Телеведущий Андрей Малахов уверен, что бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов виноват в ДТП. Своем мнение журналист высказал в эфире программы «Прямой эфир».

«На кадрах с места аварии видно, как Косилов скручивает номера, мы видим всю аварию снятую. Но при этом он утверждает, что кто-то должен доказывать его виновность. Мне кажется, там более чем четко все видно на кадрах, — цитирует Малахова 31 канал.

При этом адвокат Косилова, находящийся в студии, поспорил с ведущим. Он заявил, что Малахов заблуждается. «Было проведено две автотехнических экспертизы, которые определяли место ДТП, и они показали, что на стороне Lexus. То есть водитель Lada выехал на встречную полосу», — подчеркнул он.

Авария произошла 28 июля прошлого года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta с тремя жителями Екатеринбурга. Последние серьезно пострадали. Пассажирка Анастасия Вяткина впала в кому. Силовики возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Косилов частично оплатил лечение пострадавшим — на 1,6 млн рублей. Он предлагал заключить мировое соглашение с выплатой 3 млн рублей компенсации. Представители Вяткиной оценили ущерб в 10 млн рублей. После этого Косилов прекратил оплачивать лечение. 6 марта начался суд по делу.

В начале апреля стало известно, что родители забрали Вяткину из клиники в связи с карантином по коронавирусу. Ее реабилитация продолжается. Девушка начала ходить с помощью специальных приспособлений. Реагирует на слова, но пока не может разговаривать. Семья пострадавшей продолжает сбор денег на реабилитацию — месячный курс в зависимости от процедур обходится в 300-400 тыс. рублей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.