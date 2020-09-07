Роспотребнадзор раскрыл детскую статистику по коронавирусу

В России коронавирусом переболели почти 48 тысяч детей, это 8,4% от всех заболевших. Половина из них перенесла инфекцию в легкой форме. Об этом свидетельствуют данные ведомства.
«У большинства новая коронавирусная инфекция протекала в легкой форме (49,9%). По мнению ученых, это может объясняться так называемой конкуренцией вирусов, которые могут одновременно присутствовать на слизистой органов дыхания», — передает данные Роспотребнадзора РИА «Новости».
В ведомстве также подчеркнули, что у детей недостаточно рецепторов АПФ, к которому прикрепляется вирус. Отмечается, что у 32,3% детей, перенесших COVID-19, болезнь протекала бессимптомно. Тяжелая форма зафиксирована лишь у 0,2% несовершеннолетних. При этом тяжело переносили коронавирус в основном дети до 1 года. Осложнения появлялись лишь у 8% заболевших.
Ранее ученые Центра медицинских наук Университета Техаса заявили, что смертельную опасность для детей представляет многосистемный воспалительный синдром, развивающийся у детей на фоне заболевания коронавирусом. Смертность от данного заболевания среди детей превышает смертность от самого коронавируса. Так, по данным исследования, из 662 детей с выявленным синдромом скончались 11 человек.
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