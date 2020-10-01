В России учителей заменят студентами из-за коронавируса

Учителя старше 65 лет станут тьютерами на дому Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Московских учителей старшего возраста переведут на дистанционную работу. В школах их заменят студенты и выпускники педагогических вузов, которые будут проводить очные занятия. С таким предложением выступил межрегиональный профсоюз «Учитель».

Отмечается, что учителя старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, будут переведены на удаленную работу уже с 5 октября. Во время двухнедельных каникул, которые объявил из-за пандемии мэр столицы Сергей Собянин, они будут дома заниматься отчетами и разрабатывать учебные планы. А вот после окончания каникул педагоги старше 65 лет смогут выполнять функции тьютеров для молодых коллег.

«Учителя старше 65 лет или имеющие ряд хронических заболеваний по возможности будут переведены на дистанционную работу. После каникул они смогут быть тьюторами для молодых учителей — выпускников и студентов старших курсов педагогических вузов, которые будут приглашены в московские школы для проведения очных занятий у детей», — сообщили в департаменте образования Москвы газете «Известия». Там полагают, что это позволит обезопасить пожилых педагогов, а «учебный процесс от этого не пострадает».

Сергей Собянин объявил двухнедельные каникулы для школьников в Москве 29 сентября. Дети не будут ходить в школы с 5 по 18 октября. Сегодня он отметил, что каникулы могут продлить. Мэр подчеркнул, что детей признали самыми опасными распространителями коронавируса. Только в Москве доля учеников и студентов среди заболевших инфекцией составляет 25%.