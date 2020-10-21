Сванидзе: Украина готовит поколение националистов

История должна доносить правду, а не быть политическим инструментом, отметил Николай Сванидзе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Использование истории как политического инструмента и однобокая трактовка исторических событий может привести к зарождению у будущих поколений украинцев ценностей национализма. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился историк Николай Сванидзе. Так он прокомментировал документ Минобрнауки страны, согласно которому учителей истории предлагается наказывать за преподавание истории Великой Отечественной в неугодной официальному Киеву форме.

Постановление министерства опубликовал в Facebook экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко. Документ, в числе прочего, предусматривает запрет на использование названия «Великая Отечественная война», термин будет заменен на «советско-немецкую фазу Второй мировой войны».

«Это обернется национальным эгоизмом и высокомерием. История преподается с той стороны, что страна, в данном случае Украина, самая лучшая, мы самый лучший народ. Это не приводит к добру, а приводит к формированию национализма», — заявил URA.RU Сванидзе.

Накладывая на учителей запреты из-за политических мотивов, государство одновременно нарушает как права педагогов, так и тех, для кого они работают, отметил историк. «Это одновременно нарушение свободы преподавателей и лишение детей права знать историческую правду. Это никуда не годится. Врать детям нельзя», — подчеркнул Сванидзе.

История остается наукой только тогда, когда она объективна и не обслуживает политические интересы какого-либо государства и режима, напомнил собеседник агентства. «Надо просто говорить правду. И это касается всех стран. Почему у нас в прокуратуре и Следственном комитете создаются целые департаменты, которые занимаются тем, правильно ли преподносится история? Это очень плохо, когда история становится полем политических битв. Она должна быть правдива, иначе это обернется слепотой целых поколений», — заключил Сванидзе.