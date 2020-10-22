Песков рассказал о «поистине глобальном» экономическом кризисе

Никто до сих пор не может оценить последствия экономического кризиса и то, как долго миру придется из него выходить. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о пандемии коронавируса и его последствиях, Песков сказал, что в новейшей истории мир не сталкивался с такими вызовами как для системы здравоохранения, так и для экономики. «Для экономического кризиса, который носит поистине глобальный масштаб, никто до сих пор не знает последствий экономического кризиса, и как долго, каким образом мы все будем из этого кризиса выходить», — сказал представитель Кремля в эфире «Первого канала», добавив, что сложившаяся внесет изменения в мировой порядок.
Ранее Владимир Путин во время видеообращения на ежегодном заседании международного клуба «Валдай» заявил, что пандемия серьезно изменила привычную жизнь людей. Влияние вируса на человечество еще предстоит осмыслить.
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