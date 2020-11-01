Курганские медучреждения проверили московские ревизоры
Проверяющие из Москвы уехали из региона — ученики школ перейдут на дистанционное обучение — администрацию Кургана будет некому ремонтировать — заключенные требуют освободить больных. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:
Московские ревизоры проверили курганские больницы
- Комиссия Минздрава и Росздравнадзора РФ завершила проверку медицинских учреждений Кургана и покинула регион. В ходе ревизии московские представители встречались с главой региона Вадимом Шумковым, врио главного врача инфекционного госпиталя Анатолием Робаком, главным внештатным пульмонологом Курганской области Верой Косолаповой.
Школьники уходят на дистант
- Ученики школ с 1 по 11 класс переходят на дистанционное обучение со 2 по 15 ноября. По информации пресс-службы областного департамента образования, это вынужденная мера из-за эпидемиологической ситуации.
Из хозотдела курганской администрации уволились сотрудники
- В Кургане из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» из-за возросшей нагрузки уволились сотрудники хозотдела. При увеличении объема работ их зарплата осталась прежней.
Заключенные Кургана требуют освободить больных зэков
- Курганские заключенные исправительной колонии №2 просят освободить или перевести в больницу инвалидов и тяжелобольных людей. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили те, кто недавно вышел из колонии.
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