01 ноября 2020
31 октября 2020
30 октября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 2 ноября. Ревизоры из Москвы проверили больницы, школьники перейдут на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, поликлиника, врач, фельдшер, масочный режим
Курганские медучреждения проверили московские ревизоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Проверяющие из Москвы уехали из региона — ученики школ перейдут на дистанционное обучение — администрацию Кургана будет некому ремонтировать — заключенные требуют освободить больных. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 2 ноября — в обзоре URA.RU:

Московские ревизоры проверили курганские больницы

  • Комиссия Минздрава и Росздравнадзора РФ завершила проверку медицинских учреждений Кургана и покинула регион. В ходе ревизии московские представители встречались с главой региона Вадимом Шумковым, врио главного врача инфекционного госпиталя Анатолием Робаком, главным внештатным пульмонологом Курганской области Верой Косолаповой.

Школьники уходят на дистант

Из хозотдела курганской администрации уволились сотрудники

  • В Кургане из ГБУ «Управление по обеспечению деятельности правительства» из-за возросшей нагрузки уволились сотрудники хозотдела. При увеличении объема работ их зарплата осталась прежней.

Заключенные Кургана требуют освободить больных зэков

  • Курганские заключенные исправительной колонии №2 просят освободить или перевести в больницу инвалидов и тяжелобольных людей. Об этом URA.RU на условиях анонимности сообщили те, кто недавно вышел из колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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