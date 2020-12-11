Семенович призналась, что выступала пьяной

Перед выступлением певица выпила две бутылки вина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне радиоведущая Анна Семенович рассказала, как выходила на сцену пьяной. Историей она поделилась на шоу «Бар в большом городе», выходящем на YouTube.

Речь в шоу зашла о том, пили ли когда-нибудь на работе приглашенные звезды. Семенович призналась, что да. «Когда я была в группе „Блестящие“, телефоны не выключали даже ночью: бывало так, что звонят тебе в 12 ночи и говорят, что в 2 — выход. Ко мне в тот день приехал молодой человек, мы выпили вина, и в час ночи звонит продюсер и говорит, что нужно ехать на концерт через час. А я реально понимаю, что пьяная», — поделилась Семенович.

Певица также отметила, что перед выходом на сцену выпила еще вина: «Я выпила бокальчик, он хорошенечко лег на те две бутылочки, которые выпила до этого. Я выхожу на сцену и понимаю, что у меня реальные «вертолеты».

Со слов артистки, от выпитого алкоголя у нее двоилось в глазах. Весь концерт Семенович поддерживала другая участница группы «Блестящие».

Это не первый эпатажный поступок певицы. В сентябре 2020 года фотографы засняли поцелуй Анны Семенович и телеведущего Дмитрия Губерниева. Губерниев женат на Ольге Богословской.