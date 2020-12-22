Чубайс объединится с госкорпорацией, хранящей пенсии россиян

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Гайдаровский форум-2018. Второй день. Москва, чубайс анатолий, портрет
Анатолий Чубайс создаст проект с ВЭБ.РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель главы государства по связям с международными организациями Анатолий Чубайс создаст совместный проект с государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис», — передает РБК со ссылкой на источник. По его словам, проект сотрудничества станет центром «зеленого» финансирования. На нем будет реализовываться устойчивое развитие в рамках ООН.

ВЭБ.РФ, помимо прочего, отвечает за хранение пенсионных накоплений россиян. Ранее появилась информация, что ВЭБ.РФ несет убытки. По информации блогера Андрея Караулова, госкорпорация, занимающаяся финансированием крупных проектов, в 2020 году потеряла 43,5 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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