В Кремле не увидели смысла в медицинской статье о Навальном

В Кремле не читают статьи в профильных медицинских изданиях, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

В Кремле не читали статью в медицинском журнале The Lancet о состоянии здоровья блогера Алексея Навального, так как не видят в этом смысла. С таким заявлением во время общения с журналистами выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее врачи немецкой клиники Charite, где проходил лечение Навальный, выпустили статью в медицинском издании The Lancet, напоминает RT. В ней медики рассказали о процессе лечения и о восстановлении пациента.

«Мы не читаем медицинские издания. Не видим в этом смысла. Это профессиональное издание, которое читают медики. Мы таковыми не являемся», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, ознакомились ли в Кремле с материалом. Представитель Кремля добавил, что в статье не содержится информация по инциденту с Навальным, которую бы хотели получить российские власти.

Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. Борт сел в Омске, Навальный впал в кому и был доставлен в одну из омских больниц. Позднее его переправили в клинику Charite в Берлине, ученые Германии и ряда других европейских стран заявили об обнаружении в организме Навального веществ группы «Новичок». Власти РФ отвечали, что на территории России этих веществ нет. После окончания реабилитации Навальный собирается вернуться в Россию.