Умер ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

Игорь Выхухолев умер из-за сердечно-сосудистого заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист, бывший ведущий программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев умер. Об этом сообщила его дочь Мария.

«Папа умер вечером 18 января», — сказала Выхухолева. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет ТАСС. Телеведущему было 66 лет. У него осталась жена и две дочери.

Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 годы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала, напоминает « Федеральное агентство новостей ». Затем он ушел на ВГТРК.