Умер ведущий программы «Время» Игорь Выхухолев

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Открытие памятной таблички генерал-майору Александру Павлову. Екатеринбург, траур, гвоздика
Игорь Выхухолев умер из-за сердечно-сосудистого заболевания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналист, бывший ведущий программ «Новости» и «Время» на «Первом канале» Игорь Выхухолев умер. Об этом сообщила его дочь Мария.

«Папа умер вечером 18 января», — сказала Выхухолева. По ее словам, причиной смерти стали проблемы с сердцем, пишет ТАСС. Телеведущему было 66 лет. У него осталась жена и две дочери.

Выхухолев был постоянным ведущим программы «Время» на ОРТ с 1992 по 1996 годы, в 2005 году стал шеф-редактором ночного и утреннего вещания Дирекции информационных программ Первого канала, напоминает «Федеральное агентство новостей». Затем он ушел на ВГТРК.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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