Журналиста из Владимира обвиняют в призывах к расправе над ЕР

Сотрудника владимирского издания «Томикс» Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремизму. В соцсетях он призывал расправляться с членами «Единой России», сообщил журналистам адвокат Степанова Филипп Багрянский.
«Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2», — цитируют адвоката РИА «Новости». Багрянский уточнил, что обвинение предъявлено в ночь на 30 января и журналист уже признал вину.
Сообщение было размещено в Twitter 23 января. 30 января у Степанова прошли обыски и суд посадил его под домашний арест. В тот же день пресс-служба владимирского отделения «Единой России» выпустила официальное сообщение по этому поводу, в котором суд попросили проявить снисходительность и не заключать обвиняемого под стражу.
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