30 января 2021

Журналиста из Владимира обвиняют в призывах к расправе над ЕР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, уголовное дело, пустой зал, зал суда, судебное заседание, суд, клетка, судебное дело
Владимирского журналиста Александра Степанова суд поместил под домашний арест за призывы к расправе над единороссами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника владимирского издания «Томикс» Александра Степанова обвиняют в призывах к экстремизму. В соцсетях он призывал расправляться с членами «Единой России», сообщил журналистам адвокат Степанова Филипп Багрянский.

«Владимирского журналиста Александра Степанова обвиняют в призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием сети интернет. Вменяется статья 280 часть 2», — цитируют адвоката РИА «Новости». Багрянский уточнил, что обвинение предъявлено в ночь на 30 января и журналист уже признал вину.

Сообщение было размещено в Twitter 23 января. 30 января у Степанова прошли обыски и суд посадил его под домашний арест. В тот же день пресс-служба владимирского отделения «Единой России» выпустила официальное сообщение по этому поводу, в котором суд попросили проявить снисходительность и не заключать обвиняемого под стражу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...