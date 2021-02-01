По мнению журналиста, Алексей Навальный преследует цель развалить государство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Бывший главный редактор «Огонька» Виталий Коротич рассказал, чем блогер Алексей Навальный отличается от первого президента страны Бориса Елицина. Слова журналиста стали реакцией на заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который назвал Навального «молодым Ельциным».

«Ельцин был экспрессивным лидером, смахивающим иногда на Хрущева, иногда на Трампа, но он был честен. А с кем сравнить Навального? Зюганову это не понравится. Но 100 с небольшим лет назад через Германию за германские же деньги в Россию так же доставили Ленина. И с той же целью — разрушить государство», — рассказал Коротич «Комсомольской правде». Журналист добавил, что «Ельцин с Навальным в одном поле бы не присел».

В октябре 2020 года Зюганов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что считает блогера Алексея Навального «молодым Ельциным, только трезвым». «Я знаю эту породу наизусть», — отметил Зюганов, не объяснив, что имеет в виду.