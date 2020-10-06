06 октября 2020

Зюганов на встрече с Путиным назвал Навального трезвым Ельциным

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов назвал блогера Алексея Навального молодым Ельциным Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Болезнь Алексея Навального

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает блогера Алексея Навального «молодым Ельциным, только трезвым». Такое сравнение прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций.

«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь реализовывались два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», — заявил Зюганов, говоря о подготовке КПРФ к губернаторским выборам в регионах. При этом политик не объяснил, что имеет в виду.

Ранее в интервью Юрию Дудю Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию в течение двух месяцев. 6 октября на сайте Организации по запрещению химического оружия появилась информация, что анализах блогера якобы нашли следы незарегистрированного яда.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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