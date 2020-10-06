Зюганов на встрече с Путиным назвал Навального трезвым Ельциным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает блогера Алексея Навального «молодым Ельциным, только трезвым». Такое сравнение прозвучало на встрече президента России Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций.
«Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь реализовывались два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый. Я знаю эту породу наизусть», — заявил Зюганов, говоря о подготовке КПРФ к губернаторским выборам в регионах. При этом политик не объяснил, что имеет в виду.
Ранее в интервью Юрию Дудю Алексей Навальный заявил, что планирует вернуться в Россию в течение двух месяцев. 6 октября на сайте Организации по запрещению химического оружия появилась информация, что анализах блогера якобы нашли следы незарегистрированного яда.
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