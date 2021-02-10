Андрей Косилов прибыл в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием бывшего челябинского вице-губернатора Андрея Косилова

Бывший первый вице-губернатор Челябинской области, председатель совета директоров агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов перед вынесением приговора по резонансному ДТП (Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга) 10 февраля сделал ряд заявлений. По его мнению, вина в случившемся есть с обеих сторон. Косилов также пояснил, в чем видит плюс от сегодняшнего решения суда. Приговор зачитывают в Аргаяшском районном суде, передает корреспондент URA.RU.

«Настроение обычное, будем жить. Я по-прежнему считаю, что в аварии есть вина обеих сторон, — заявил Косилов. — В происходящем сегодня есть один большой плюс. Событие, которые два года было главным в жизни всех участников, перестанет освещаться и обсуждаться в СМИ».

Прокуратура предложила приговорить Косилова к одному году и 10 месяцам и ограничения свободы. Если суд примет такое решение, экс-чиновник не сможет в течение этого срока выезжать за пределы Сосновского района, где находится его коттедж. Для того, чтобы к примеру въехать в Челябинск или в Аргаяшский район, где находится «Равис», ему придется получать специальное разрешение.

«В этом случае вопросы бизнеса будут решаться с помощью технических средств. В любом случае, суд не должен создавать условия для развития и ведения бизнеса. Суд разбирает трагические обстоятельства, которые поменяли жизни людей», — заявил перед заседанием Косилов. Он также сообщил, что снова сядет за руль по истечении срока наказания, если не «потеряет квалификацию». Сейчас Косилов передвигается на служебной машине с водителем.

Резонансное ДТП произошло 28 июля 2019 года в Аргаяшском районе Челябинской области. Lexus Косилова столкнулся с Lada Vesta, в которой пострадали жители Екатеринбурга. Тяжелее всех пострадала студентка Анастасия Вяткина, проходящая сейчас реабилитацию в свердловской клинике доктора Волковой. С началом судебного процесса Косилов прекратил оплачивать счета за ее лечение, и сейчас это делают меценаты из фонда Святой Екатерины.

В зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Андрей Косилов надеется, что внимание к его персоне исчезнет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU