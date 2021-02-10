СМИ: Путин рассказал, как общался с Макроном по делу Навального

Президент РФ Владимир Путин предлагал президенту Франции Эмманюэлю Макрону помощь специалистов в определении яда в анализах блогера Алексея Навального. Об этом сообщил участник сегодняшней встречи президента с главными редакторами СМИ.
По словам инсайдера, Путин рассказал, что сразу после ситуации с Навальным предложил французскому коллеге помощь российских специалистов. Работа по определению яда в образцах должна была вестись совместно в лабораториях в Европе. «Если в образцах Навального найдут хоть что-то, в РФ возбудят уголовное дело», — передает слова Путина Макрону РИА «Новости» со ссылкой на участника встречи. Также российский президент предлагал французскому коллеге другой вариант: принять западных специалистов в России и исследовать образцы здесь. По словам Путина, Макрон от обоих предложений отказался.
Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву 20 августа 2020 года. Его доставили в одну из омских больниц, а позже перевезли в немецкую клинику. По словам германских врачей, в его организме якобы были обнаружены следы яда из группы «Новичок». Подтверждения этих заявлений не последовало.
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