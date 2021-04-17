Седокова сделала операцию на глаз Instagram Анны Седоковой

Певице Анне Седоковой потребовалась срочная операция на глаз. Об этом она рассказала в своем Instagram.

«Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше, но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик […] В 2 ночи решила резать […] Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку», — написала звезда.

Седакова отметила, что глаз болел две недели. За это время ей пришлось отменить две премии и перенести четыре больших съемки.

Седоковой пришлось лечь под нож хирурга из-за воспаления глаза Instagram/Анна Седокова

Ранее Седокова рассказала, что пережила насилие в 12-летнем возрасте. Она призналась, что смогла рассказать о том, что с ней произошло, спустя 25 лет. По ее словам, она встает на защиту всех, кто понимает каково это, когда тебя домогается тот или иной мужчина.