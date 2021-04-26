«Песняры» проиграли суд по концерту «двойников» в Екатеринбурге

Концерт экс-участников «Песняров» прошел в 2019 году в Доме офицеров ЦВО в Екатеринбурге Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Белорусский ансамбль «Песняры» проиграл суд с организаторами концертов, прошедших в 2019 году в России. Коллектив требовал возместить средства за выступления бывших артистов ансамбля, которые воспользовались зарегистрированным брендом «Песняры».

«В удовлетворении исковых требований отказать. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба», — говорится в постановлении суда.

Белорусский ансамбль 10 сентября 2020 года подал иск к Дому офицеров ЦВО в Екатеринбурге и трем компаниям-распространителям билетов — ООО «Большая сцена», ООО «Яндекс.Медиасервисы» и ООО «Кассир.ру Урал». С них в совокупности «Песняры» требовали 2,5 млн рублей. Представитель ансамбля в беседе с URA.RU тогда отмечал, что при организации концерта бывшие артисты коллектива воспользовались зарегистрированным брендом «Песняры», что является нарушением закона.

На это суд ответил, что обозначение «Песняры» на афише вместе с изображением артистов и информацией о выступлении под руководством Владимира Мулявина не свидетельствует о нарушении товарного знака. «Указание на „Песняры“ — отсылка к корням данного коллектива, указывает лишь на истоки, отсылка к ансамблю с неповторимым лицом», — говорится в определении суда.

Представитель «Песняров» в беседе с URA.RU отметил, что коллектив уже подал апелляцию. «Они месяц писали решение. В итоге решили, что знаки не сходны. А вот Челябинский УФАС аналогичную ситуацию расценил прямо противоположно», — уточнили там.

«Песняры» — советский и белорусский вокально-инструментальный ансамбль, созданный в Минске в 1969 году. Коллектив стал известен благодаря песням «Косил Ясь конюшину», «Беловежская пуща», «Белоруссия», «Вологда», «За полчаса до весны».