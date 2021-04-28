28 апреля 2021

Зюганов пожаловался Мишустину на российских олигархов. «Доходы граждан 7 лет снижаются»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Лидер КПРФ недоволен, что доходы олигархов растут быстрее доходов бюджета, а благосостояние граждан вообще снижается Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что в России доходы олигархов существенно растут. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«За последние пять лет доходы бюджета выросли на 10%, доходы олигархов — на 53%, а доходы граждан — семь лет подряд снижаются. Это усиливает напряжение, которое существует в обществе», — отметил Зюганов на встрече, транслируемой на телеканале «Россия 24».

Ранее Зюганов также потребовал забрать у олигархов нефтяные компании и банки. Он также обвинил их в нищете россиян. По мнению Зюганова, олигархи должны помогать беднеющим гражданам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...