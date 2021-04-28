Лидер КПРФ недоволен, что доходы олигархов растут быстрее доходов бюджета, а благосостояние граждан вообще снижается Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов возмутился тем, что в России доходы олигархов существенно растут. Об этом он заявил на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«За последние пять лет доходы бюджета выросли на 10%, доходы олигархов — на 53%, а доходы граждан — семь лет подряд снижаются. Это усиливает напряжение, которое существует в обществе», — отметил Зюганов на встрече, транслируемой на телеканале «Россия 24».

Ранее Зюганов также потребовал забрать у олигархов нефтяные компании и банки. Он также обвинил их в нищете россиян. По мнению Зюганова, олигархи должны помогать беднеющим гражданам.