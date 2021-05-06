У пенсионерки появились черные пятна после вакцинации от COVID-19

В Волгограде у 65-летней пенсионерки появились черные пятна после вакцинации «Спутником V». Женщина с тромбозом перенесла операцию и находится в больнице третью неделю. Об этом сообщила дочь пациентки.
«Мама еще лечится. Лежит в больнице уже третью неделю, улучшение идет, но очень и очень медленно. Боли у мамы никуда не делись, но, слава Богу, после операции ей все же становится легче», — цитирует V1 дочь пострадавшей.
Пенсионерке вскрыли вену для разгона потока крови. По словам дочери, врачи напрямую не связывают вакцинацию с тромбозом, но черные пятна появились на следующий день после прививки от коронавируса. Она отметила, что не пытается выяснить причины и надеется на выздоровление матери.
URA.RU отправило запросы в Минздрав России и комитет здравоохранения Волгоградской области просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ на запрос не поступил.
Ранее стало известно о регистрации новой вакцины от COVID-19 в России. Препарат «Спутник Лайт», который разработали в центре им. Гамалеи, состоит из одного компонента.
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