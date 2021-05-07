Кравчук: что будет с Донбассом, когда Украина вступит в НАТО

Желание Украины вступить в НАТО поддерживает президент США Джозеф Байден (архивное фото) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В случае вступления Украины в Североатлантический альянс НАТО военный конфликт в Донбассе прекратится, поскольку страна будет защищена от «агрессии» России. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый президент Украины, председатель киевской делегации в Трехсторонней группе по Донбассу Леонид Кравчук.

«Я не думаю, что сразу после вступления в НАТО будет преодолен конфликт на Донбассе, но будет одно обстоятельство, что Украина будет защищена от агрессии, которую ведет против нее уже восьмой год Россия», — высказался Кравчук. При этом, отметил собеседник агентства, в свое время он выступал против вступления Украины в НАТО, однако теперь видит в этом необходимость.

По мнению Кравчука, когда Украина вступит в НАТО, РФ не будет вмешиваться в дела Киева. «Россия поймет, что уже Украина защищена и думать о том, что Украину можно подмять под себя — все, закончилось. Украина уже не невеста, она уже вышла замуж, и поэтому надо думать, как жить дальше с дамой, которая замужем, а не с дамой, которая хочет замуж. Россия вынуждена будет без силовых методов, мы категорически против силовых методов, уйти из Донбасса и дать Украине возможность быть самостоятельным, независимым государством», — отметил он.

Первый президент Украины выразил уверенность, что после окончания военного конфликта в Донбассе, между Москвой и Киевом могут заново выстроиться двусторонние отношения. «Можно будет наладить двусторонние отношения. Это уже вопрос времени. Жить надо по-другому. Так как жить сейчас, это постоянно война, это смерть, разрушения и беда. Кровь, ужас, кровь, ужас и смерть», — сказал Кравчук.

Ранее США поддержали Украину во вступлении в НАТО. Такую информацию сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также добавила, что двери НАТО открыты для новых кандидатов на членство.