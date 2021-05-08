Аналитики раскрыли, кому Путин звонит чаще всего

Чаще всего Владимир Путин звонил президенту Турции Реджепу Эрдогану Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент России Владимир Путин стал чаще звонить в государства Ближнего Востока. Больше всего звонков от российского лидера в период с 7 мая 2020 года по 7 мая 2021 года поступило президенту Турции Реджепу Эрдогану. Результаты соответствующего исследования опубликовали аналитики.

«Абсолютный лидер по телефонному общению с Путиным — Эрдоган: 14 звонков за прошедший год», — передает « Коммерсант » данные исследования. Аналитики отметили, что Путин в целом стал чаще звонить в страны Ближнего Востока. При этом частота звонков в страны СНГ сократилась.

Данные исследования также свидетельствуют, что Путин стал реже звонить в США. Всего за 2020 год президент РФ провел 175 телефонных разговоров.

Ранее сообщалось, что после звонка Путина президенту США Джо Байдену резко снизился курс доллара. Согласно исследованиям ВЦИОМ, рейтинг Путина вырос за последнее время, передает « Правда.ру ».