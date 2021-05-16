В Киеве раскрыли планы НАТО в случае войны с Россией

Войска стран НАТО помогут Украине всеми доступными способами в случае войны с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«Мы ожидаем от стран НАТО всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в конфликте [с Россией]», — сказал Кулеба изданию Deutsche Welle. Однако он заявил, что армия Украины способна победить Россию без помощи других государств.
Кулеба считает, что войска РФ сосредоточились у границ Украины и готовятся к противостоянию. Однако журналист издания напомнил ему, что большая часть армии России отведена от границ с Украиной.
Ранее аналитики заявляли, что власти Киева провоцируют Москву на эскалацию конфликта, передает RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не заинтересована в войне с Украиной, сообщает «
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