В Киеве раскрыли планы НАТО в случае войны с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
Дмитрий Кулеба считает, что НАТО поможет Украине в войне с Россией Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Войска стран НАТО помогут Украине всеми доступными способами в случае войны с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы ожидаем от стран НАТО всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в конфликте [с Россией]», — сказал Кулеба изданию Deutsche Welle. Однако он заявил, что армия Украины способна победить Россию без помощи других государств.

Кулеба считает, что войска РФ сосредоточились у границ Украины и готовятся к противостоянию. Однако журналист издания напомнил ему, что большая часть армии России отведена от границ с Украиной.

Ранее аналитики заявляли, что власти Киева провоцируют Москву на эскалацию конфликта, передает RT. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не заинтересована в войне с Украиной, сообщает «Царьград». Политологи считают, что новая война РФ была бы выгодна Вашингтону.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...