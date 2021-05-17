Нарышкин ответил на обвинения Запада в адрес России

В массовой хакерской атаке корпорации Microsoft, произошедшей в конце 2020 года, виноваты американские спецслужбы. Так считает директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
«Российские спецслужбы не имеют никакого отношения к случившемуся. Эту операцию могла организовать западная разведка», —
Microsoft заразили хакеры, использовавшие программное обеспечение фирмы SolarWinds. Основными целями атаки были правительственные учреждения. Позже представители пострадавшей компании обвинили в этом российских хакеров. Госсекретарь США Энтони Блинкен в марте заявлял, что из-за этого США будут ужесточать антироссийские санкции, пишет RT.
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