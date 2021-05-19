Кремль отправит российских губернаторов на учебу

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Глав регионов отправят изучат новые механизмы в градостроительстве Фото:

Губернаторов и глав регионов России отправят на обучение по градостроительному развитию. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента России по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию

«С Сергеем Владиленовичем Кириенко (первым заместителем руководителя администрации президента РФ, прим. URA.RU) договорились, что проведем в ближайшее время обучение губернаторов именно по градостроительному развитию, по использованию всех имеющихся механизмов», — сообщил Хуснуллин. На обучении руководители регионов смогут ознакомиться с новыми механизмами в сфере градостроительства.

Как заявил вице-премьер, сейчас ведется большая методологическая поддержка регионов по развитию городов. Особое внимание уделяется пилотным проектам.

Ранее вице-премьер заявил, что 85 регионов для России — это слишком много и предложил объединить некоторые из них. По его мнению, такая инициатива должна улучшить уровень жизни населения, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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