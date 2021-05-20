Юрист раскрыл, как обжаловать спорные штрафы с камер

Если разметка плохо видна, а знака «Стоп-линия» нет, закон на стороне водителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель может обжаловать штраф, который пришел за выезд за стоп-линию, если самой разметки на дороге не было. Однако если на этом месте стоит дорожный знак — шансов на исход дела в пользу автомобилиста мало, пояснил юрист Михаил Никитин.

«Знаки устанавливают, чтобы в случае, когда разметка (стоп-линия) стирается или становится неразличима при неблагоприятных погодных условиях, место остановки определялось по границе дорожного знака. Камеры фотофиксации, запрограммированные на съемку нарушения ПДД, ориентируются именно на разметку, а не на знак», — раскрыл он РБК.

Таким образом, если знак «Стоп-линия» отсутствует, то закон на стороне автомобилистов, и можно оспорить штраф через суд. Но при наличии такого знака и одновременном отсутствии разметки сделать это затруднительно.

В конце мая сообщалось, что в России могут ввести балльную систему для водителей. Если она заработает, автомобилистам каждый год будет предоставляться определенное количество баллов, которые будут списываться за любое правонарушение, сообщает телеканал 360. Когда они закончатся, автолюбителям грозит лишение прав. В данный момент закон об этом уже прорабатывается, дополняет « Царьград» .