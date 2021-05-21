21 мая 2021

Клип Моргенштерна проверят на оскорбление чувств верующих

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Москвы уже отправила клип рэпера на экспертизу Фото:

Прокуратура Москвы отправила видеоклип Моргенштерна и DJ Smash «Новая волна» на психолого-лингвистическую экспертизу. Авторов ролика подозревают в оскорблении чувств верующих.

«Клипу будет дана правовая оценка на предмет возможного оскорбления чувств верующих», — сообщает ТАСС со ссылкой на письмо прокуратуры в ответ на запрос главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова. В прокуратуре отметили, что результаты исследования ожидаются ближе к концу года.

Гаврилов направил обращения на имя генерального прокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить видеоклип «Новая волна» в начале апреля. Также было направлено обращение в Роскомнадзор — с просьбой заблокировать доступ к материалу. «Участниками используются костюмы, стилизованные под католические сутаны. Действие [клипа] происходит в здании, явно напоминающем католический храм», — пояснял тогда Гаврилов.

Ранее административное дело о пропаганде наркотиков, содержащийся в клипах Моргенштерна, поступило в суд. Адвокат артиста Сергей Жорин при этом заявил, что в песнях рэпера нет рекламы запрещенных веществ. Об этом сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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