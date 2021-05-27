В Госдуме объяснили, почему в России не сократят рабочую неделю

Сверхурочным трудом охвачено свыше 30% всех работников России на постоянной основе, напомнил Олег Шеин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Увеличение пенсионного возраста и массовые сверхурочные работы противоречат введению в России четырехдневной рабочей недели в обозримом будущем. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Олег Шеин.

«Вся история вокруг четырехдневки — это не более, чем разговор. Разговором это и закончится. По крайней мере, в обозримое время, потому что логика перехода на сокращенную рабочую неделю абсолютно противоречит логике повышения пенсионного возраста», — объяснил URA.RU Шеин.

Также депутат Госдумы обратил внимание на то, что многие меры, которые принимаются, идут вразрез с тем, чтобы в России появилась четырехдневная рабочая неделя. «Решения, которые по факту принимаются, они носят абсолютно противоположный характер. Повышение пенсионного возраста, деградация трудового законодательства и переход к массовым сверхурочным работам. По оценкам РАНХиГСа, сверхурочным трудом охвачено свыше 30% всех работников России на постоянной основе», — добавил Шеин.

Ранее глава Министерства труда РФ Антон Котяков заявил, что инициатива о переходе на четырехдневную рабочую неделю будет рассматриваться, если такое предложение поступит. Однако, подчеркнул он, это не значит, что такая мера будет принята.