На праймериз «Единой России» сообщили о возможных нарушениях

Каждое сообщение о нарушениях на предварительных выборах проверяется Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На предварительном голосовании партии «Единая Россия» выявили 10 нарушений. Однако ни одно из них не может привести к отмене мероприятия, сообщается на официальном сайте организации.

«Часть сообщений о возможных нарушениях касалась агитации за того или иного кандидата на участках в Тыве и на Кубани. В Краснодарском крае рассматривается жалоба о запрете проводить фото- и видеофиксацию процедуры», — говорится в сообщении. Уточняется, что каждой жалобе ведется проверка.

Всего на внутрипартийных выборах в регионах работает почти четыре тысячи наблюдателей. Это увеличивает прозрачность процедуры голосования. Так, в Алтайском крае на 356 площадках праймериз 30 мая работают более 400 представителей кандидатов, в Ивановской области на 151 участке — более 100 человек. «Это говорит о том, что предварительное голосование является конкурентным», — прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома алтайского представительства партии Денис Голобородько.

На данный момент в предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидатов в Госдуму приняли участие свыше 9,6 млн человек. Главное условие для избирателей — верификация через «Госуслуги». Это повышает легитимность процедуры и доверие к ней.