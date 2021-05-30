На праймериз «Единой России» сообщили о возможных нарушениях

На предварительном голосовании партии «Единая Россия» выявили 10 нарушений. Однако ни одно из них не может привести к отмене мероприятия, сообщается на официальном сайте организации.
«Часть сообщений о возможных нарушениях касалась агитации за того или иного кандидата на участках в Тыве и на Кубани. В Краснодарском крае рассматривается жалоба о запрете проводить фото- и видеофиксацию процедуры», — говорится в сообщении. Уточняется, что каждой жалобе ведется проверка.
Всего на внутрипартийных выборах в регионах работает почти четыре тысячи наблюдателей. Это увеличивает прозрачность процедуры голосования. Так, в Алтайском крае на 356 площадках праймериз 30 мая работают более 400 представителей кандидатов, в Ивановской области на 151 участке — более 100 человек. «Это говорит о том, что предварительное голосование является конкурентным», — прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома алтайского представительства партии Денис Голобородько.
На данный момент в предварительном голосовании «Единой России» по выбору кандидатов в Госдуму
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