На Украине рассматривают возможность выхода из Оттавской конвенции

На Украине заявили о необходимости рассмотреть вопрос выхода страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. С таким предложением выступила заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук.
«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук в своем telegram-канале.
В своем заявлении Верещук напомнила, что Украина присоединилась к Оттавской конвенции в 2006 году. По мнению вице-премьера, нынешняя ситуация требует пересмотра ряда международных договоренностей в целях обеспечения обороноспособности страны.
В середине марта 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили с призывом выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин, пишет RT. По их мнению, в нынешних условиях необходимо обеспечить вооруженным силам возможность самостоятельно выбирать средства вооружения и принимать решения, направленные на усиление безопасности восточных рубежей НАТО.
Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участники уничтожать имеющиеся запасы этого вида вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 163 государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.