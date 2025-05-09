На Украине рассматривают возможность выхода из Оттавской конвенции

Верещук: Украине нужно выйти из Оттавской конвенции
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В офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции
В офисе Зеленского призвали Украину выйти из Оттавской конвенции Фото:

На Украине заявили о необходимости рассмотреть вопрос выхода страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. С таким предложением выступила заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук.

«Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук в своем telegram-канале.

В своем заявлении Верещук напомнила, что Украина присоединилась к Оттавской конвенции в 2006 году. По мнению вице-премьера, нынешняя ситуация требует пересмотра ряда международных договоренностей в целях обеспечения обороноспособности страны.

В середине марта 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили с призывом выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин, пишет RT. По их мнению, в нынешних условиях необходимо обеспечить вооруженным силам возможность самостоятельно выбирать средства вооружения и принимать решения, направленные на усиление безопасности восточных рубежей НАТО.

Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участники уничтожать имеющиеся запасы этого вида вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 163 государства.

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На Украине заявили о необходимости рассмотреть вопрос выхода страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. С таким предложением выступила заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук. «Есть такая Оттавская конвенция 1997 года о запрете противопехотных мин... Возможно, пришло время поддержать настойчивые просьбы наших военных и предпринять шаги для выхода Украины из этой конвенции», — написала Верещук в своем telegram-канале. В своем заявлении Верещук напомнила, что Украина присоединилась к Оттавской конвенции в 2006 году. По мнению вице-премьера, нынешняя ситуация требует пересмотра ряда международных договоренностей в целях обеспечения обороноспособности страны. В середине марта 2025 года министры обороны Латвии, Литвы, Польши и Эстонии выступили с призывом выйти из Оттавской конвенции, запрещающей применение, производство и хранение противопехотных мин, пишет RT. По их мнению, в нынешних условиях необходимо обеспечить вооруженным силам возможность самостоятельно выбирать средства вооружения и принимать решения, направленные на усиление безопасности восточных рубежей НАТО. Оттавская конвенция предусматривает запрет на применение, хранение, изготовление и передачу противопехотных мин, а также обязывает государства-участники уничтожать имеющиеся запасы этого вида вооружения. Документ был подписан 3 декабря 1997 года и вступил в силу 1 марта 1999 года. На сегодняшний день к соглашению присоединились 163 государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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